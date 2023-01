Vetan desnudo de Natalia París en Instagram, según ella, por reportes de “gente maliciosa”

La modelo paisa dio a conocer las razones por las que una llamativa foto ya no aparece en su perfil de esta red social.

Hace pocos días, Natalia París publicó una imagen en la que luce sin una prenda de vestir, pero con la cual también buscaba dejar un mensaje de reflexión a sus seguidores sobre ser más conscientes con el planeta.

Sin embargo, este sábado la modelo dio a conocer que la foto fue vetada por Instagram, por los reportes de “gente maliciosa”.

“La gente no me encuentra en la Lupita y muchos creen que los he bloqueado, no soy yo, es Instagram. Esto debido a que gente maliciosa ha denunciado mis fotografías donde enseñó piel para atraer la atención de tanta gente indiferente con el tema ambiental. No puedo creer tanta morronguería”, escribió la antioqueña.

Según la modelo, no es la primera vez que le sucede algo por el estilo, pero manifestó que seguirá usando esta estrategia para tratar de llamar la atención sobre el daño que las personas le han hecho al planeta.