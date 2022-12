Vicente Fernández, hospitalizado por trombosis pulmonar

"Está respondiendo muy bien a las medicinas, está a un 50 % a día de hoy de la recuperación", dijo Vicente Fernández Junior, el hijo mayor del conocido intérprete de rancheras.

El ídolo de la música ranchera permanece ingresado desde este martes en un hospital de Guadalajara, la capital del estado occidental de Jalisco, donde reside "El Charro de Huentitán".

Además, destacó que "dentro de lo grave que es el problema, está controlado" y que esperan que, "como van las cosas", reciba el alta el lunes o "incluso antes".

"Su estado de ánimo es normal, asintomático, no tiene molestias de nada", explicó Fernández Junior en relación al estado de su padre.

En un comunicado de prensa distribuido por la oficina del artista, el propio Fernández declaró: "Estoy muy tranquilo y los doctores me dicen que estaré bien, que ya me he librado de peores. Así que hay Vicente para rato! Agradezco al público y a los medios de comunicación que siempre se preocupan por mí. Sé que voy a estar bien, pero con todas sus oraciones voy a estar mejor."

Fernández sufrió en noviembre pasado una operación por un cáncer en el hígado que no se extendió a otros órganos y por el que tiene que realizarse chequeos periódicos.

Para extirpárselo, el intérprete, quien ya superó un cáncer de próstata hace unos años, se sometió a una operación quirúrgica que le realizaron en la ciudad de Houston (Estados Unidos) en noviembre de 2012.

El cantante, considerado el máximo exponente de la música de mariachi en México, anunció a principios de 2012 su retiro de los escenarios para dedicarse a su familia y con el ánimo de dejar una buena imagen entre su público, aunque todavía se encuentra realizando su gira de despedida.

