Vicente Fernández salió del hospital

El ídolo de la música ranchera abandonó a las 15.00 hora local (20.00 GMT) un nosocomio de la ciudad de Guadalajara, en el estado occidental de Jalisco.

"El Charro de Huentitán" salió acompañado de su esposa María del Refugio Abarca y sus hijos Gerardo y Vicente, y de inmediato se alejó del lugar en una camioneta hasta su rancho.

Publicidad

"Estoy muy tranquilo y los doctores me dicen que estaré bien, que ya me he librado de peores. Así que hay Vicente para rato. Agradezco al público y a los medios de comunicación que siempre se preocupan por mí. Sé que voy a estar bien, pero con todas sus oraciones voy a estar mejor", declaró el artista en un comunicado divulgado anoche.

En el mismo comunicado, su hijo Vicente también expresó agradecimiento al interés mostrado por la salud de su padre, que de acuerdo con los médicos deberá permanecer en reposo varios días más.

El artista se sometió en noviembre pasado a una operación en Houston (Estados Unidos) por un cáncer en el hígado, que no se extendió a otros órganos, y por el que tiene que realizarse chequeos periódicos. Asimismo, el intérprete ya había superado un cáncer de próstata hace unos años.

Fernández, considerado el máximo exponente de la música de mariachi en México, anunció a principios de 2012 su retiro de los escenarios para dedicarse a su familia y con el ánimo de dejar una buena imagen a su público, aunque todavía se encuentra realizando su gira de despedida.