Víctima de la vanidad: vea el impresionante cambio de la exreina Catalina Acosta

En entrevista con La Red la exparticipante del Desafío 2005 contó todo el padecimiento que tuvo que vivir por una intervención en sus labios.

Aunque ya se cumplen 20 años de haber representado al país en Miss Universo 1999, la exmodelo veguna confesó haberse realizado, poco después de acabarse el concurso, una serie de intecciones para aumentar el volumen en sus labios, la cual le trajo consecuencias para su salud y estética.







Según comentó, la recuperación de la intervención no debía durar más de 6 meses. Aun así, fue hasta 9 años después, cuando quedó embarazada de su hija, que empezó a notar los cambios normales en su cuerpo por el embarazo. Sobre los labios, creyó que era otro efecto colateral.

Pero fue su segundo embarazo el detonante de todo: volvió a subir de peso y a su vez, los labios se volvieron a hinchar como en la ocasión anterior. Una amiga fue la que le hizo un comentario en el que ya se empezó a preocupar.

“Una amiga, Juliana, hace como dos años me dijo: ‘Ay Cata, que pena que te diga, pero es que tus labios se ven raros’. Yo ni me había fijado la verdad, yo los notaba más grande pero no los notaba mal”, comentó.

Tras asistir al dermatólogo descubrió que tenía granulomas por culpa de los biopolímeros y prosiguieron a extraérselos.

Acosta compartió a sus seguidores las fotos de las últimas intervenciones que le han realizado para lograr la recuperación de sus labios.





