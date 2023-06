Víctor Hugo Cabrera se defiende tras ser acusado de robo: “Les pido que escuchen mi verdad”

El actor Víctor Hugo Cabrera se defendió luego de ser acusado de robo por una joven llamada Lorena Rovira en el programa La Red de Caracol Televisión.

Según manifestó la joven en el programa de entretenimiento, esta departió con el intérprete de 55 años en una discoteca ubicada en el municipio de Restrepo, departamento del Meta.

Cuando se encontraban en dicho lugar, la joven se percató de la falta de sus pertenencias por lo que, junto a sus acompañantes, entre ellos, el actor, procedieron a revisar la camioneta en la que se habían desplazado al sitio. No obstante, dentro del vehículo no se hallaron los objetos.

Fue entonces que Lorena Rovira solicitó al establecimiento el registro de las cámaras de seguridad y en este, presuntamente, aparecía el actor cometiendo el hurto con la ayuda de un cómplice.

Según las palabras de la mujer, ella quiso hacer la denuncia pública, pues teme por su bienestar y el de su familia, como también espera que esto no se vuelva a repetir.

¿Qué dijo el actor Víctor Hugo Cabrera?

Tras la denuncia en el programa de Caracol Televisión, el intérprete de 55 años publicó un video en su cuenta de Instagram.

En dicho metraje, Víctor Hugo Cabrera explicó lo sucedido y dio su versión de los hechos, afirmando que si se encontraba en el lugar con la mujer, un amigo muy cercano y la pareja de este.

Sin embargo, aclaró que no tuvo nada que ver con el hurto y que incluso, en un inicio, creyó que se trataba de una broma.

“Las cámaras ven a un tipo corriendo con el bolso, corriendo desde la camioneta, y de repente me llevan a un CAI diciendo que yo era el que me había robado el bolso y que el tipo que se había llevado el bolso era mi cómplice”, indicó.

Víctor Hugo Cabrera compartió que el hecho está siendo investigado por la Fiscalía y, asimismo, hizo un llamado al ente judicial para que agilice el proceso y pueda limpiar su nombre.

“¿Cómo van a pensar que yo voy a hacer una cosa de esas? No tengo necesidad de eso. Yo le pido a la Fiscalía que agilicemos esto de la mejor manera para que quede mi nombre limpio y el de mi familia. Agradezco a las personas en las redes que creen en mí. Yo no robo, yo no mato, yo no deseo a la mujer del prójimo porque mi mamá y papá me enseñaron eso. No hagan eso con las personas”, concluyó el actor.