Video: Ana del Castillo fue atacada en medio de un concierto

Durante el segundo día del Festimaría en el Carmen de Bolívar (un evento que empezó el 1 de diciembre), la cantante de vallenato Ana del Castillo , quien se mostraba emocionada en redes sociales por su presentación, fue atacada con un objeto mientras estaba en la tarima.

En un video compartido por la cuenta de Instagram @cantavallenato, se aprecia cómo el objeto -lo que algunos creen es un cartón de aguardiente- le golpea en la cabeza. En el clip se aprecia que este fue lanzado desde el público.

Los internautas reaccionaron a la agresión y exigieron respeto por la integridad y vida de Ana del Castillo.

“No podemos ver la violencia como un acto normal. ¿A quién le gustaría que le hicieran esto?”, “¿Ahora esa es la moda en los conciertos? Nada justifica la violencia”, “Qué falta de respeto. Si no les gusta, ¿para qué van?” y “El alcohol y las drogas hacen que la gente no sepa comportarse ni respetar a los demás”, son algunos comentarios sobre el hecho.

Hasta la fecha de publicación de este artículo, Ana del Castillo no se ha pronunciado sobre el hecho ocurrido en El Carmen de Bolívar.