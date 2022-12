Video: aprenda a ‘azotar baldosa’ durante el X Festival Mundial de Salsa en Cali

Foto y video: Alcaldía de Cali

Hasta el próximo jueves, los habitantes de la capital del Valle del Cauca y visitantes podrán aprender a bailar en el marco del X Festival Mundial de Salsa que comenzó el pasado lunes y se extenderá hasta el 4 de octubre.

Caleños y turistas de otras ciudades de Colombia y países como Francia, Filipina, Estados Unidos, Perú y Argentina, empezaron a ‘azotar baldosa’ con las clases que especialistas en la materia realizan esta semana en una carpa instalada en la Plazoleta Jairo Varela, ubicada frente al CAM.

“La salsa es un género alegre, sensual e inspirador, el cual refleja la personalidad de los caleños. Por tal razón, nos encanta asistir este Mundial y este año es la segunda vez que venimos a Cali a disfrutar la maravillosa programación que trae consigo este evento”, afirmaron los turistas peruanos Jorge Martínez Campos y Jessica Marticorena Ore.

Incluso, según informó la Alcaldía de Cali, los bogotanos Angélica Suárez y Ricardo Malagón llevan siete años asistiendo al certamen para mejorar los procesos de formación que desarrollan en una escuela de baile que tienen en la capital de la República.

Los talleres de baile en la Plazoleta Jairo Varela comprenden salsa caleña, pasos caleños solistas, boogaloo, salsa tradicional y en línea, tiempos al bailar, pachanga, estilo para mujeres, rueda de casino, expresión corporal, baile deportivo, acrobacia y aero salsa. Durante la primera jornada se impuso el boogaloo como se puede apreciar en este video.







Conozca la programación y anímese a ‘tirar paso’ en el evento más importante de la salsa en el mundo.

Día 2 – Martes 29 de Septiembre – Talleres y Clases de Baile – Lugar Plazoleta Jairo Varela

• 9:00 a.m. – 10:00 a.m. – Tiempos al bailar – Tallerista: Carlos Trujillo

• 10:00 a.m. – 11:00 a.m. – Boogaloo Nivel 2 – Tallerista: Jhon Diez y Andrés Diez

• 11:00 a.m. – 12 m. – Taller pachanga – Tallerista: Jhon Casanova

• 12:00 m. – 1:00 p.m. – Estilo para mujeres – Tallerista: Martha Lucía Montañez

Día 3 – Miércoles 30 de Septiembre – Talleres y Clases de Baile – Lugar: Plazoleta Jairo Varela

• 5:00 p.m. – 6:00 p.m. – Salsa caleña nivel 2 – Tallerista: Miguel Viáfara

• 6:00 p.m. – 7:00 p.m. – Salsa caleña nivel 3 – Tallerista: Carlos Estacio

• 7:00 p.m. – 8:00 p.m. – Salsa en línea nivel 2 – Tallerista: Jeyson Martínez

• 8:00 p.m. – 9:00 p.m. – Rueda de casino – Tallerista: Rucafé

Día 4 – Jueves 1 de Octubre – Talleres y Clases de Baile – Lugar Plazoleta Jairo Varela

• 3:00 p.m. – 4:00 p.m. – Expresión Corporal – Tallerista: Mayra Realpe

• 4:00 p.m. – 5:00 p.m. – Salsa en línea nivel 3 – Tallerista: Nilson Castro

• 5:00 p.m. – 6:00 p.m. – Baile deportivo nivel 1 – Tallerista: Jefferson y Adrianita

• 6:00 p.m. – 7:00 p.m. – Taller salsa caleña de los ángeles (CYLA) – Tallerista: Luis Eduardo Hernández (El Mulato)

• 7:00 p.m. – 8:00 p.m. – Taller de acrobacia – Tallerista: Fabián Hoyos

• 8:00 p.m. – 9:00 p.m. – Taller de Aero salsa – Tallerista: Fabio Palacios