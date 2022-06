Video: captan a Yina Calderón besando a otra mujer

Yina Calderón fue sorprendida besándose con otra mujer en una gasolinera mientras compartía con un grupo de amigos a bordo de una camioneta. Al parecer, la escena tuvo lugar cuando se encontraban tanqueando el vehículo en el que se movilizaban.

Al principio de la grabación se observa a Yina Calderón tratando de besar a otro hombre. Sin embargo, tras notar que este joven no le correspondió, de inmediato se acercó a la mujer. La empresaria de fajas fue criticada en las redes sociales.

"No sabe cómo llamar la atención", "Ya nada de ella sorprende 😂", "Qué triste tener que vivir en torno a llamar la atención para tener un motivo para vivir" y "¿Por qué no le cierran todo? Yo no la sigo y por todo lado me la tienen que mostrar", fueron algunos comentarios.

