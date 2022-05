¿Video íntimo de Sebastián Yatra? Esto respondió el artista

Sebastián Yatra se hizo tendencia en redes sociales, aunque no precisamente por su música. Recientemente, ha circulado un video íntimo en el que varios internautas aseguran que el protagonista es el cantante colombiano.

No obstante, Sebastián Yatra apareció en sus historias de Instagram bromeando sobre el video, pues señaló que no se trata de él, pero que es impresionante el parecido del sujeto de la grabación con él.

Publicidad

"¿Por qué hay un video porno de un tipo idéntico a mí?", dijo el artista. Además, afirmó que intentaron extorsionarlo por estas imágenes. "Sí me parezco un montón, yo hasta lo dudé. De hecho me escribió mi manager, Paula, que el día anterior le habían mandado un email, tipo: ‘oye, tenemos el video de Sebastián, si lo quieres páganos tanta plata", agregó durante una entrevista en México.

Por último, el intérprete de 'Dos oruguitas' mencionó que nunca se ha grabado teniendo intimidad, además de que no soportaría que sus padres lo vieran.

"Yo no sé si mis papás se enteraron, no hablé con mis papás del tema, pero espero no tener ningún video porno por ahí", concluyó.