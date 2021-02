Regaño de presentadora Ana María Polo a colombiana por hablar inglés se hace viral

Un video del programa ‘Caso Cerrado’ se ha hecho viral en redes sociales por el tremendo regaño que la presentadora cubano-estadounidense Ana María Polo le da a una colombiana que la saluda e insiste en responder sus preguntas en inglés.

Las discusiones pasadas de tono en el exitoso programa son comunes, pero en esta ocasión los internautas compartieron un sinnúmero de veces las imágenes, en su mayoría, criticando a la también abogada.

“Hello, good afternoon”, dijo la joven para responderle el saludo a la doctora Polo, quien de inmediato se molestó y afirmó: “Ni good afternoon ni hello, aquí se habla en español. Tu nombre es Luna, no Moon, y aquí hablas en español”.

Aquí el video viral de la doctora Polo:

La irritación de la conductora fue tal que le recordó a la joven cuál era su nacionalidad y le exigió hablar en su idioma para no expulsarla del escenario.

“Escúchame, si no hablas español, te vas. Tú no eres americana, tú eres colombiana y lo que te corre en esa sangre es Colombia . Así que no te equivoques, esto es un programa en español y si no hablas español en la próxima palabra te largas. ¿Me entendiste?”, decía ante la mirada atónita de Luna.

Finalmente, en la última oportunidad de hablar, la colombiana le respondió en español: “Sí, señora”, a lo que Polo manifestó con entusiasmo: “qué bueno, hablemos español”.