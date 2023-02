Viralizan video de Piqué y Clara Chía supuestamente expulsados de restaurante

El asedio a Piqué y Clara Chía por parte de los paparazzi no cesa y la pareja ya no tiene reparo en dejarse ver y salir al público, aunque a muchos les resulten personas no gratas por la separación del futbolista y la cantante Shakira.

Ahora se ha hecho viral un video en la red social TikTok en el que, supuestamente, un fan de la colombiana, dueño de un restaurante, no habría recibido a Piqué y Clara Chía que pretendían cenar allí.

De inmediato, la publicación se llenó de comentarios en apoyo al dueño, otros en respaldo a Piqué y Clara Chía; sin embargo, lo cierto es que se trataría de solo rumores sin sustento.

El video señala que el episodio del restaurante habría sido en Los Angeles, EE. UU., aunque en la grabación se ve a Piqué y Clara Chía luciendo la misma ropa que llevaban en otra publicación viralizada recientemente en la que se les vio muy cariñosos en el estadio municipal de Badalona, ubicado en Barcelona, España.

Publicidad

¿Cómo se lleva Clara Chía con los hijos de Piqué?

Recientemente, se conocieron supuestos detalles de los comportamientos que mantiene la estudiante de Negocios Internacionales con Milan y Sasha, hijos de Piqué y Shakira.

Según reportaron los medios de comunicación, la joven, de 23 años, ya estaría viviendo con el exdeportista en el ático de su domicilio.

“Ella se ha instalado en el famoso ático que tiene el futbolista en la calle de Muntaner, de Barcelona, y es habitual verlos entrar y salir juntos por el garaje del edificio”, indicó Laura Fa del Periódico de Catalunya, citada por el medio Univision.

Publicidad

Además de esto, en el podcast Mamarazzis se aseguró que Clara Chía desaparece cada vez que los niños van a visitar a su padre, puesto que estos creen que ella tan solo es una amiga de su progenitor.

“Querían esperar hasta que Shakira se instalara en Miami, pero sus planes han cambiado y han decidido que no es suficiente el tiempo que pasaban juntos. La pareja quiere pasar el máximo de tiempo el uno al lado del otro y eso pasa por afianzar su relación e irse a vivir juntos”, precisaron.

Asimismo, en el podcast aseguraron que la joven no está presente en dichos encuentros, solo se suman a estos los familiares de Gerard Piqué.

“Cuando los hijos de Gerard están con él en el departamento, Clara desaparece”, resaltaron.