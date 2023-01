“Vístase y sea como le parece”: contundente mensaje de Carolina Gaitán sobre la belleza

La actriz de ‘Sin senos sí hay paraíso’ compartió, junto a una sensual foto, lo que piensa sobre lo que realmente es ser “perfecta”.

“¿Quién dice que nosotras no podemos abrir las piernas? En mi colegio siempre nos regañaban si lo hacíamos. Hoy, siento que muchas cosas que me enseñaron vienen del machismo y que escojo lo que siento que cabe en mi forma de ver la vida” comienza diciendo Carolina en su mensaje.

“No soy una lata prefabricada, no hago lo que me dicen, canto lo que me sale del alma y me siento como vea que es acorde a mi estado de ánimo”, añade.

“Sea usted, vístase como le nace, sea como le parece bonito ser, equivóquese, retráctese y vuelva a empezar. Tantos perfectos que no rompen un plato, tantos bien sentados que no admiten sus derrotas. ¡Viva y deje vivir!”, resalta.

