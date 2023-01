Viuda de Jota Mario Valencia rompe su silencio con un conmovedor mensaje y nuevo tatuaje

“Te amo y te amaré por siempre. Hasta que nos volvamos a encontrar en la eternidad”, dice parte del texto de Gineth Fuentes.

Tras la muerte de Jota Mario Valencia, la viuda del presentador se ha mantenido al margen de los medios de comunicación.

En Twitter e Instagram, por ejemplo, no había vuelto a figurar con mensajes, ni fotografías.

Solo hasta hace unas horas, la viuda del presentador reapareció en su perfil de Instagram con una fotografía de su nuevo tatuaje.

Gineth Fuentes se plasmó en su muñeca la firma de Jorge Mario, el hombre con quien compartió la mitad de su vida y quien físicamente ya no está junto a ella.

“En mis sueños aparece un ser inteligente, hermoso, sensible, talentoso, creativo, divertido, fuerte y sabio... que me conquistaba totalmente con su amor y ternura. Pero los sueños no son más que el reflejo de los deseos y las esperanzas”, dice parte del pie de foto del tatuaje.

“Nunca esperé encontrar a alguien con todas esas maravillosas cualidades y entonces… Te conocí. Y no solamente me devolviste la fe en los sueños, si no que eres un ser aún más maravilloso que el que yo tenía en mis sueños. TE AMO Y TE AMARÉ POR SIEMPRE. Hasta que nos volvamos a encontrar en la eternidad”, continúa Gineth en el mensaje.

La bloguera de moda destacó el trabajo de su tatuador, por lograr representar con tinta su amor por Jota Mario. Asimismo, le agradeció a María José, la hija de su esposo, quien fue su cómplice y la acompañó en esta aventura.