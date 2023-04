Viuda de Julián Figueroa responde a quienes la critican: “No tengo por qué complacer a nadie”

La actriz y cantante Imelda Garza respondió a través de un contundente mensaje a quienes la han criticado por la forma como vive su duelo tras la muerte de Julián Figueroa , luego de que ella se pronunciara en redes sociales.

“Te amo por siempre 💙 Estás en un lugar mejor junto a tu papá y me dejas con el corazón partido en mil pedazos, pero con muchos recuerdos felices y muchas risas, vuela alto amore”, escribió Imelda en Instagram, donde compartió varias fotos junto a Julián.

Sin embargo, algunas personas empezaron a hacer malos comentarios, pero ella no se quedó callada. A través de sus historias en la misma red social, Imelda manifestó: “No tengo por qué complacer a nadie con mis palabras y agradezco mucho a quienes sí lo entienden, a los demás les pido de todo corazón algo de respeto”.

Junto a Maribel García, madre de Julián, Imelda habló ante periodistas a las afueras de la casa de la actriz en Ciudad de México.

García contó que con Imelda decidieron no hacer nada en funeraria y estas fueron sus razones: “No quise hacer nada en una funeraria porque Julián murió en la casa y porque Julián cuando murió su papá sufrió muchísimo con que lo anduvieran de arriba para abajo. Siempre me dijo: ‘Yo no pude llorar bien a mi papá, mamá’. Y cuando murió, Imelda y yo decidimos que mejor lo íbamos a cremar para que el bebé no viera su cadáver porque iba a ser muy traumático para él”, señaló Maribel

Las cenizas de Julián fueron guardadas en una caja con la forma de la Virgen de Guadalupe.

“Con el dibujo, un dibujo que le hizo José Julián de un león grande y un león chiquito. El león grande era Julián y el león chiquito era él (su hijo)”, contó Imelda desconsolada.

Maribel García agradeció a su público y la prensa el apoyo, cariño y acompañamiento durante estos dolorosos momentos.

“Les pido a todos los que me están viendo que recen mucho por mi hijo y que recen mucho por nosotros para que podamos tener valor y le pido a Dios, a todos los que me están viendo, que sus hijos los vean crecer, los vean casarse, los vean tener nietos, los vean triunfar y que sus hijos los entierren a ustedes, porque no hay dolor más grande que enterrar a un hijo y pasar por este dolor tan grande no se lo deseo a nadie”, expresó.