Viuda de Vicente Fernández dice que el difunto cantante se le manifiesta en “forma de cruz”

Con motivo del que hubiera sido su cumpleaños 82, el pasado fin de semana se realizó un sentido homenaje a Vicente Fernández. Cuquita Abarca, viuda del artista, permitió la entrada al rancho Los 3 Potrillos donde se realizó una misa. Allí se citaron los hijos, nietos y amigos del cantante para recordarlo y celebrar su legado.

Además, Cuquita brindó declaraciones sobre cómo ha vivido este proceso de duelo, luego de la partida de ‘el Charro de Huentitán’.

“Los dos meses se me han pasado pues con tristezas. Ya pasó, no tiene remedio, no puedes hacer nada, así que yo, adelante”, exclamó.

La viuda de ‘Chente’ sorprendió además al insinuar que siente la presencia del artista todos los días.

“Increíble, pero se forma una cruz en mi cama, con la colcha se forma una cruz, pero diario, yo digo no te preocupes nadie va a ocupar tu lugar”, manifestó.

Ella aseguró que todos los días sin falta a las 5 de la tarde le reza un rosario.

Vicente Fernández murió el 12 de diciembre de 2021 tras varios meses hospitalizado por su delicado estado de salud.

Vea aquí las declaraciones de Cuquita: