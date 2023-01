Vocalista de Cranberries falleció accidentalmente, reveló el estudio forense

Dolores O’Riordan estaba ebria y se ahogó en la bañera del hotel de Londres donde se hospedaba.

La emblemática cantante del grupo de rock irlandés The Cranberries, Dolores O'Riordan, murió ahogada accidentalmente en enero en la bañera de su habitación de hotel tras haber consumido alcohol en exceso, estableció el jueves una forense londinense.

"Nada indica que se pueda tratar de otra cosa que no sea un accidente", declaró la forense Shirley Radcliffe, durante una vista judicial.

Dolores O'Riordan murió el 15 de enero, a los 46 años, en un hotel de Londres, donde se alojaba mientras realizaba una sesión de grabación de una nueva versión de su gran éxito ‘Zombie’, sobre el conflicto en Irlanda del Norte.

La Policía no consideraba su fallecimiento como sospechoso.

Una agente policial, Natalie Smart, que acudió al lugar de los hechos, afirmó durante la audiencia haber "visto a O'Riordan sumergida en la bañera con la nariz y la boca totalmente bajo el agua".

En su habitación se encontraron varias botellas de alcohol vacías además de frascos de medicamentos vendidos únicamente con prescripción médica.

A la cantante se le había diagnosticado un trastorno de bipolaridad, pero respondía bien a su tratamiento, según la investigación de las causas de su muerte. O'Riordan alternaba los periodos de abstinencia de alcohol con otros de consumo excesivo.

Los análisis toxicológicos señalaron la presencia de cantidades "terapéuticas" de estos fármacos en su sangre y una tasa de alcohol cuatro veces superior al límite legal autorizado para conducir en Reino Unido (0,8 gramos por litro de sangre).

De cabellos cortos negro azabache y con una voz excepcional, Dolores era el emblema de The Cranberries, un grupo de gran fama en los años 1990, autor de éxitos como "Zombie", "Just My Imagination" o "Linger".

El grupo, creado en Limerick (Irlanda) en 1989, vendió más de 40 millones de discos en todo el mundo. En 2003, cansados de las intensas giras y sin inspiración, decidieron hacer una pausa. En 2009, volvieron a juntarse y sacaron tres años después el álbum "Roses".

La cantante irlandesa se casó en 1994 con el mánager del grupo Duran Duran, Don Burton, con el que tuvo tres hijos. La pareja se separó en 2014 después de 20 años de vida en común.

Su funeral se celebró el 23 de enero en Irlanda.