Vocalista se puso a cantar temas de su exagrupación y ahora podría enfrentarse a millonaria multa

Se trata de una emblemática agrupación de salsa colombiana, la cual demandó al artista por esta situación.

La música de Guayacán Orquesta no sonará más en la Feria de Cali, al menos en la voz de su exintegrante, Carlos Brito.

Esta es la medida cautelar que tomó la Superintendencia de Industria y Comercio, la cual le prohibió a Brito seguirse promocionando y usufructuando el nombre y las canciones de su antigua orquesta.

Alexis Perea, abogado de Guayacán, hizo referencia a la medida impuesta por la Súper Comercio: “La orquesta ha venido sufriendo por el uso indiscriminado de parte de su nombre comercial, reputación y marca por un excantante. Solicitamos medidas cautelares”.

El tema preocupa por estos días a los caleños, pues Carlos Brito tiene programada una presentación en el marco de la Feria de Cali 2019.

Luis Mario Duque, abogado asesor de Corfecali, entidad gestora de la Feria de Cali, habló sobre lo que pasará con el concierto de Brito tras conocerse las medidas.

“Corfecali respetará el contrato al señor Brito, pero se le informará que no puede interpretar los temas de Guayacán”.

Está por verse si este precedente, catalogados para muchos como histórico, podría tener repercusiones en otros casos.

Willy García, exintegrante de Grupo Niche y Son de Cali, rechazó la medida en mención: “Que le restrinjan que pueda cantar las canciones, me parece que afecta el derecho al trabajo”.

Tras la decisión de la Superindustria, Brito, quien hizo parte de la época dorada de Guayacán, ahora deberá enfrentar un proceso que podría llevarlo a pagar una millonaria indemnización a sus antiguos compañeros de orquesta.