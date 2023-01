Voluptuosa modelo colombiana seduce con video sobre rutina para aumentar glúteos

La bella mujer no solo encanta con su figura, sino con los entrenos que realiza en el gimnasio para mantenerla.

Sonia Isaza, la modelo fitness colombiana novia del futbolista chileno Arturo Vidal, no deja de sorprender a sus seguidores en redes sociales.

Esta vez lo hizo con la rutina que sigue en el gimnasio para tonificar sus glúteos, una parte de su cuerpo a la que le dedica muchas horas.

Con el mensaje: “Trabajo de glúteo para que crezcan más”, Nía embelesó a sus seguidores de Instagram, quienes no se ahorraron elogios a la hora de referirse a su figura.



@Karitovaron94 comentó: “Tienes un bonito cuerpo, está tonificado y armonioso”. @Marconapalm dijo: “Pura candela, puro fuego en ese cuerpo”. @Dear_mrfantasy respondió: “Van a explotar”.

Con los videos de sus rutinas, esta mujer muestra a sus casi 3 millones de seguidores en esta red social el sano estilo de vida que lleva.



