¿Volverá Iván Lalinde a 'Día a día' del Canal Caracol?

A través del programa 'Se dice de mí', de Caracol Televisión , el periodista Iván Lalinde confirmó que seguirá en 'Día a día' junto a Carolina Cruz, Catalina Gómez, Carolina Soto y Carlos Calero. Más tarde, el presentador también resaltó la buena noticia en sus redes sociales.

“Dijeron que sí me quedaba en ‘Día a día’. Yo les quería dar la sorpresa, pero pues el jefe dijo. Entonces sí, yo vuelvo a ‘Día a día’. Me voy a tomar unos días de descanso porque hay que hacer unos trámites, pero allá vamos a estar”, aseguró Iván Lalinde.

Publicidad

Durante el episodio del pasado 12 de marzo de 'Se dice de mí', Iván Lalinde fue el protagonista y reveló cómo enfrentó el duelo tras la pérdida de algunos familiares (4 hermanos y su padre) y de su amiga Lina Marulanda.

“Mi papá desde niño me enseñó que la vida hay que trabajarla y yo soy un tipo sin herencia, sin roscas, esas me las he ido ganando, camellando”, comentó Lalinde.

Iván Lalinde aclara las dudas de más de un fanático de Día a día pic.twitter.com/dBXrrJ11jr — Ana (@PuraCensura) March 13, 2022