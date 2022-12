Vuelve y juega: nuevo baile de Paulina Vega en bikini conmociona las redes

A solo cinco días del video de su baile en bikini que acumuló cerca de 800 mil reproducciones, Paulina Vega volvió a causar impacto con un nuevo clip que publicó en su Instagram.

Al ritmo de ‘This is what you came for’ de Calvin Harris, la ex Miss Universo enseñó por qué es una de las mujeres más atractivas del mundo.



A pesar de los rumores sobre una posible campaña de vestidos de baño, no se ha confirmado nada y por ahora solo es una muestra más del contacto permanente que la colombiana establece con sus seguidores a través de redes sociales.