Wanda Nara lloró tras hablar de su separación con Mauro Icardi y arremetió contra China Suárez

Fue hace más de un año que se decubrió la infidelidad por parte de Mauro Icardi, futbolista argentino, a su entonces esposa Wanda Nara . En redes sociales salieron a la luz los mensajes subidos de tono que el deportista intercambió con la actriz China Suárez.



"¡Otra familia más que te cargaste por zorra!", dijo en su momento Wanda Nara. Aunque la empresaria confirmó su divorcio con el jugador en septiembre de este año, recientemente decidió hablar del tema.

Durante una entrevista con un medio italiano, la mujer rompió en llanto tras recordar dicho episodio. "Me duele porque soy una persona que cree en el amor para siempre. Creo en envejecer al lado del hombre que elegí, pero a veces la vida te sorprende y debemos seguir para adelante, buscar siempre la felicidad y demostrarles a los niños que en lo que te pueda pasar en la vida, uno siempre debe buscar la felicidad", dijo entre lágrimas.

Añadió: "No veo a Francesca o a Isabella (sus hijas) algún día en un lugar donde no son felices".

Respecto a China Suárez, actriz con la que estuvo involucrado su exesposo, la modelo dijo lo siguiente: "Yo lo sabía todo de él. Y no es que lo encontré o me puse a buscarlo y revisarle el teléfono, eso no es verdad. Nos sentamos y él me dijo: ‘quiero contarte esto'".



"Me dijo que no era una chica normal, por así decirlo, era una chica que en Argentina ha tenido otras historias con otras personas en pareja. Entonces ahí todo empieza. Y no me interesaba que era lo que pudo hacer o cualquier cosa, para mí era grave el hecho de que fuera justo con una persona así", expresó.

Wanda Nara concluyó diciendo que su expareja nunca le ocultó los hechos: "Mauro es una persona que, aunque duela, te dice la verdad. Casi siempre discuto con él por esto, porque es alguien que te dice la verdad, aunque te haga mal. Y me dijo que había visto a una persona".