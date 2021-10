Wanda Nara se reconcilia con Mauro Icardi tras anunciar divorcio: "Libremente nos volvimos a elegir"

La modelo argentina Wanda Nara confirmó a través de sus redes sociales la reconciliación con su esposo, el futbolista Mauro Icardi.

Después de una tormentosa semana, en la que efectuaba los trámites del divorcio, Wanda Nara decidió perdonar a su marido y darle una segunda oportunidad, luego de descubrir que este intercambiaba mensajes comprometedores con la actriz China Suárez .

El futbolista le insistió múltiples veces que no se divorciaran, ya que creía que el divorcio no era la solución a los problemas en la relación.

Wanda Nara expresó en su cuenta de Instagram: "Cada día le pedía a Mauro el divorcio, cuando él se dio cuenta que no había marcha atrás, me dijo que no podíamos seguir así, que si separarnos era la única forma de poner fin a tanto dolor, que lo hiciéramos. Fuimos al abogado. En dos días, Mauro aceptó todas las condiciones y firmamos el acuerdo".

La modelo continuó con el proceso. Finalmente, hace una semana el divorcio se hizo oficial.

Después de la firma del divorcio, el delantero del Paris Saint-Germain le escribió una carta a su exesposa.

Esta carta fue de gran importancia, pues cautivó a la modelo y la hizo reflexionar sobre su decisión.

“Y ahí me di cuenta de algo: que teniendo todo, no tengo nada si no estoy con él. Estoy segura que este mal momento que atravesamos nos fortalecerá como pareja y como familia “, indicó Wanda Nara.

“Lo importante es que los dos tuvimos la libertad de ponerle fin a nuestra historia de 8 años, pero con el alma cansada de llorar, libremente nos volvimos a elegir. Te amo", comentó.