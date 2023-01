Warner Bros ya trabaja en secuela de ‘Joker’

Así lo afirma la revista The Hollywood Reporter, que añade que el director Todd Phillips quiere hacer pareja con Joaquin Phoenix nuevamente.

El medio de comunicación asegura que el gran éxito de la película, que ha recaudado casi mil millones de dólares, ha llevado a los ejecutivos de la compañía a considerar una segunda parte y no solo eso, sino que Phillips ha propuesto desarrollar un portafolio con otros personajes de las historias de DC.

El guion de la secuela estaría a cargo de Scott Silver, quien escribió la primera parte.

Al parecer, según la publicación especializada, Phillips coqueteó con la idea de los orígenes de Bruce Wayne. En ‘Joker’, la carta de la madre de Arthur Fleck deja entrever que son medios-hermanos, aunque puede que la mujer no esté diciendo la verdad.

No obstante, asegura The Hollywood Reporter, esa idea no se llevaría a cabo pero sí se exploran otros personajes como Lex Luthor.