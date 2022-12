“We are one (Ole Ola)" será la canción oficial del Mundial Brasil 2014

"Me siento muy honrado de unirme a Jennifer López, Claudia Leitte y la Copa Mundial de la FIFA para juntar al mundo", dijo Pitbull. "Creo, realmente, que este gran juego y el poder de la música nos ayudarán a unirnos, porque somos mejores cuando somos uno."

"Crecí en una casa donde amaban el fútbol, por lo que me emociona presentarme en la ceremonia de apertura junto a Pitbull y Claudia Leitte", agregó Jennifer López. "Esta es una celebración de unidad global, competición y deporte".

Por su parte, Claudia Leitte agregó: "Estoy muy feliz y contenta de representar a mi país en la Copa Mundial de la FIFA al lado de estos dos increíbles artistas a los que admiro y respeto. Amo compartirle mi cultura y mi país a la gente a través de la música", y añadió "La Copa Mundial de la FIFA es uno de los más grandes eventos del planeta. Espero poder bailar samba junto a Pitbull y Jennifer Lopez en Brasil. ¡Somos uno!".

El secretario general de la FIFA, Jérome Valcke, dijo "La FIFA y Sony Music están muy felices de compartir el impresionante talento de Claudia Leitte con el mundo, al lado de artistas tan grandes y celebrados como Pitbull y Jennifer López. En mis visitas a este país, he visto y he oído mucho sobre la gran tradición musical brasilera, y por eso me complace ver una artista brasilera en el corazón de esta canción. Estoy seguro que, como yo, millones de fans del fútbol y la música alrededor del mundo, esperarán ansiosos el lanzamiento de la canción.

"We Are One (Ole Ola)" debutará próximamente este año, en fecha cercana a la Copa Mundial de la FIFA 2014 y estará incluida en el "Álbum oficial de la Copa Mundial 2014", que será lanzado por Sony Music Entertainment.

El video de "We Are One (Ole Ola)" también se está desarrollando y estará disponible en alta definición, así como en 4K.