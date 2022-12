‘Welcome to the jungle’: Guns N’ Roses se reencuentra 23 años después

Como si los años no pasaran, la guitarra de Slash volvió por sorpresa frente a unos 500 asistentes en Los Ángeles. Junto a Axl Rose volvieron a tocar ‘Welcome to the jungle’, una de las canciones más aclamadas de la banda.

Hasta julio de 1993 tenían que devolverse los fanáticos que añoraban con volver a ver a estas leyendas del hard rock, reconocidas por su talento e igualmente famosas por sus peleas.

Al parecer, el divorcio de Slash con Perla Ferrar fue clave para que se diera este importante suceso.

El vocalista de Guns N’ Roses no soportaba a la esposa del guitarrista y cuando su rompimiento fue una realidad todo se puso en marcha para reunirlos en el mismo escenario.

Con el sonado regreso llegó la confirmación de Not in This Lifetime... Tour, show que reunió a Axl Rose, Slash y Duff McKagan, clásicos integrantes del grupo musical.

Colombia tuvo la fortuna de volver a verlos el 23 de noviembre de 2016 en el Atanasio Girardot con Marky Ramone como telonero.