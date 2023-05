Westcol de nuevo en el ojo del huracán por comentarios en Twitter: “Yo no subo gordas a mi carro”

En redes sociales volvió a ser tendencia el creador de contenido Westcol , pero esta vez por un comentario que fue catalogado por algunos internautas como “grosero”. El streamer se defendió asegurando que se trata “de un meme”.



En su trino, Westcol aseguró que “yo no subo gordas a mi carro, pa’ eso están las grúas”.

De inmediato, ese tuit se volvió tendencia en esa red social. Muchos internautas desaprobaron su publicación y lo acusaron de discriminar a las personas de talla grande.

“Yo no subo cachetones a mi carro, pa' eso está las mulas”, “Anacrónico el modelo de muchos influenciadores de hoy en día”, “Cuando uno no tiene nada bueno que aportar en la sociedad, hace este tipo de tuits”, “Se cree influenciador, le falta madurar y respetar a todos sin importar las diferencias”, escribieron algunos usuarios.

Yo no subo gordas a mi carro

Pa eso están las grúas — ☠WestCOL☠ (@WestCOL_) May 28, 2023

En su defensa, Westcol aseguró que se trataba de un meme que había visto en Facebook y tildó de “hipócritas” a quienes lo criticaron.

"Un tuit basado en un meme de TikTok. Qué funa, todo el mundo jodiendo con eso en Facebook. Lo pongo yo y soy la peor escoria del mundo. Por qué no critican a los que me dicen cachetón, gordo o Kiko. Aquí el problema es que los que se ofenden tienen que trabajar en su autoestima”, dijo en Instagram.

Además, indicó que este tipo de cancelaciones que él sufre a menudo en las redes sociales son porque algunas personas “lo odian”.

“La raíz de todo esto es que la gente me odia, me juzga por cosas que normalmente ellos hacen en privado con sus amigos. La gente es hipócrita y están del lado equivocado. Soy de los pocos creadores de contenido que se gana bien el pan”, agregó.

Otras polémicas de Westcol

En medio de una interacción con seguidores en su canal de Twitch, alguien le comentó a modo de chiste que le iban “a llenar la casa de manes”.

Con su característico lenguaje, Westcol respondió: “Huevón, pueden decirme lo que quieran, pero eso sí no va conmigo. Ah, que ‘Westcol es un homofóbico’, cero, perro”. No obstante, empezó con una serie de expresiones cargadas de violencia, acompañadas de groserías.

Por más que Westcol haya “aclarado” que no es homófobico, las violentas expresiones no cayeron bien en la comunidad en general, no solo entre el colectivo LGBTI.

Muchos expresaron en redes sociales su descontento por la forma de referirse a las personas gay en una época donde, si bien se ha visto reconocimiento a sus derechos, también se siguen presentado asesinatos selectivos contra miembros de esta comunidad.