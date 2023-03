Westcol, tras presión en su contra, se disculpa por comentario homofóbico: “No soy mala persona”

Luis Villa, más conocido como Westcol, pidió perdón en un video por el comentario homofóbico que hizo hace unos días y que ofendió a un sinnúmero de personas. “Muchos de mis seguidores piensan igual que yo y yo quiero que se tomen el tiempo de ver este video”, manifestó.



Su pronunciamiento se da luego de ser tendencia esta semana por cuenta de sus palabras, que no cayeron para nada bien en redes sociales.

“Normalmente, para nosotros hacer chistes es muy normal, hacer chistes negros, pesados es muy normal”; sin embargo, aseguró: “fui entendiendo hasta que me metí en este problema el error que había cometido”.

En ese sentido, dijo comprender la razón por la que su comentario había desatado tanto malestar en un sector de la sociedad víctima de discriminación y violencia.

“Supongamos que hay un parcero que está intentando 'salir del closet' y debe ser muy frustrante no poder expresarte y decir lo que sientes. Esas personas están viviendo una lucha porque no saben cómo explicarle a su familia o amigos que tienen otras preferencias sexuales”, señaló.

Ante la avalancha de críticas anotó: “Lo entendí, estoy arrepentido, tengo 22 años y crecí en un barrio donde no tenemos valores como muchas otras personas”.

“Mi intención no era herir a una persona, no era hacerlos sentir mal. Me di cuenta de que el error era pesado y por eso quiero enmendarlo un poquitico”, agregó.

Westcol explicó que es relativamente nuevo en la escena de redes sociales, aunque lleva haciendo transmisiones desde hace cuatro años. “Yo soy una persona que se volvió famosa de la nada y no sabe el alcance que puede tener”.

“Quiero aprovechar para abrir un espacio en mi plataforma para que una persona de la comunidad LGBTIQ+ venga a hablar con nosotros porque esto no es solo un problema mío, es de la sociedad y yo soy la cara del problema en este momento”, apuntó.

En varias oportunidades, reiteró que pedía perdón a todas las personas que se sintieron ofendidas. “Estoy muy apenado… no soy una mala persona”, dijo.

Su pronunciamiento generó comentarios encontrados. Unos reconocieron que estuvo bien pedir disculpas, mientras para otros se quedó corto y lo hizo por la presión en su contra.

“Este niño siempre quiere excusarse con 'lo dije en chiste' y así no funciona”, “la gente tiene que pensar bien a quien vuelve famoso”, “no sé, yo lo que veo es que pide disculpa porque su chistecito se le salió de control”.