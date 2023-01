Whitney Houston revivirá en un holograma y hasta hará una gira

Sus herederos llegaron a un acuerdo con la disquera de la artista, que además planea lanzar un álbum póstumo.

El sello discográfico Primary Wave Music Publishing anunció la negociación que hizo con la familia de Whitney Houston, fallecida en 2012, por el cual adquirió el 50% de su patrimonio, incluidos los derechos de su música, películas y productos derivados.

La artista más premiada de todos los tiempos murió a los 48 años después de una batalla contra la adicción a las drogas. En la última década pasó de ser la consentida de los estadounidenses a las portadas de los periódicos sensacionalistas.

"Gracias al prestigio mundial de Primary Wave y a su red de contactos, esta asociación llevará el talento artístico y la integridad del legado de Whitney a la estratosfera" con todo lo "que nos dejó para que lo aprovechemos toda la vida", dijo Pat Houston, cuñada y administradora de la herencia de la cantante, citada en un comunicado.

"Antes de su muerte había demasiada negatividad alrededor de su nombre, ya no se trataba de música", afirmó al The New York Times. "Las personas han olvidado lo fantástica que fue. Dejaron que todos sus problemas personales prevalecieran sobre aquello por lo que la querían al principio".

Houston explicó al diario que la organización de una gira con un holograma de Whitney Houston es la prioridad de esta asociación, aunque posteriormente podrían lograrse acuerdos sobre productos derivados y tal vez hasta un espectáculo en Broadway.

"Whitney Houston es un artista sin parangón, cuya voz acompaña a las personas en su vida cotidiana hasta el día de hoy", señaló Lawrence Mestel, director de Primary Wave, especializado en catálogos de estrellas como Bob Marley, Smokey Robinson y Def Leppard.