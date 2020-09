Willie González se retira como intérprete para emprender un nuevo camino

El cantante puertorriqueño Willie González, reconocido por su salsa romántica, se retira de la música como intérprete para emprender un nuevo camino.

Canciones como ‘Pequeñas cosas’, del maestro Willie González, quedarán en la memoria de quienes aman la salsa romántica. Con más de 35 años de carrera artística, el cantante puertorriqueño decide hacerse a un lado como intérprete.

“Yo hacía a veces, en un mes, 16 conciertos y, de verdad, es medio cansón eso. He visto muchos que se han retirado o nunca se han retirado hasta que mueren y no quiero que la gente me vea así”, aseguró.

A sus 62 años, Willie González ya no se ve montado en un escenario.

“He luchado por apostarle al amor, al sentimiento, a las letras, que la gente se identifique. Lamentablemente, otros géneros han dañado nuestra música, la parte del sentimiento y se han ido a otras cosas”, señaló.

En su nuevo camino se dedicará a la producción musical de los futuros cantantes de salsa. “Grabar los talentos para dejar un legado a la nueva salsa, a las nuevas generaciones”, dijo.

Con su nuevo disco ‘Esencia’ y su nueva canción ‘Déjame soñar’, Willie espera inspirar a los salseros.