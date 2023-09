Wilmer Quinto, el policía que cantó junto a Romeo Santos en Medellín: "No fue planeado"

En las últimas horas se hizo tendencia en las redes sociales el concierto de Romeo Santos en Medellín. Además de la llegada del rey de la bachata al Atanasio Girardot, lo que marcó la noche del sábado 16 de septiembre de 2023 fue el patrullero de la Policía Wilmer Quinto que cantó junto a Santos en el escenario.



Wilmer Quinto cumplió un nuevo sueño. En 2019, el patrullero se convirtió en Yo me llamo Romeo Santos y, cuatro años más tarde, cantó junto a su ídolo en el Atanasio Girardot la canción Ella y yo. El uniformado reveló cómo fue el momento que vivió junto al cantante estadounidense.

"La verdad no fue planeado, yo me encontraba en ese momento de seguridad en el VIP y pues en ese lugar la gente me reconoció y dijeron: 'Ay, este es el policía que canta como Romeo'. Entonces, la gente hacía la bulla: 'Romeo, Romeo, el policía'. Y en ese momento me ve y me hace subir a tarima, yo subí a hacer el show con Romeo", aseguró el uniformado.

Romeo Santos cantando con un policía nacional “Ella y Yo”



Romeo Santos cantando con un policía nacional "Ella y Yo"

Cosas que solo pasan en Colombia 🇨🇴 🥳

En el momento, Romeo Santos estaba buscando a algún fanático para que subiera a cantar con él. Aunque hubo varios interesados, los hombres que subieron al escenario no se sabían las canciones del artista, lo que causó que el público le sugiriera al cantante que invitara al uniformado.



"Te voy a ser muy sincero, la verdad, yo no me la sabía bien, yo no sé como me salió, pero hice todo lo posible. Él entró en el papel, él me estrujaba, yo lo estrujaba y él se le paraba a uno", aseguró el patrullero que logró emocionar al público paisa con su presentación.

Aunque estaba cumpliendo con su trabajo, el uniformado Wilmer Quinto subió al escenario e impactó a Romeo Santos con su talento. En su ciudad, el policía ya era reconocido por su paso por el programa de imitación de Caracol Televisión.

Tras bajar del escenario, el patrullero señaló que sigue y seguirá portando el uniforme. "¡Sigo trabajando! claro, con la buena vocación, Dios y patria, sigo portando el uniforme", anotó.

Asimismo, aseguró que dentro de la Policía Nacional sigue su pasión por la música. "Me he caracterizado en el área de la orquesta y sigo cantando en la orquesta, soy de gestión ciudadana", reveló.

Durante la edición de Yo me llamo en 2019, Wilmer Quinto impactó a los jurados Amparo Grisales, César Escola y Jessi Uribe en su primera audición interpretando la canción La diabla de Romeo Santos y quedándose en el concurso con los tres votos verdes de los tres famosos.



Aunque no fue el ganador de Yo me llamo, el patrullero Wilmer Quinto sí se hizo popular por su buen desempeño a lo largo de la competencia, logrando que imitar a Romeo Santos también fuera un trabajo para él con presentaciones y videos personalizados para los fans del cantante de bachata.