Wyatt Russell audicionó para ser Capitán América 10 años atrás: ahora es el odiado US Agent

Wyatt Russell interpreta a John Walker, el nuevo Capitán América , en la serie ‘Falcon and The Winter Soldier’. Un rol que ha estado en boca de todos los fanáticos del universo Marvel.

“Pienso que es genial, es lo que se supone que debería ser. Él es un personaje muy polarizado y eso es justamente lo que disfruté cuando hablé con Marvel sobre interpretarlo, es un personaje en el que puedes colocar cualquier tipo de sentimiento que quieras sentir sobre él”, dice Wyatt, hijo de los también actores Goldie Hawn y Kurt Russell.

El US Agent recordó un consejo que su padre siempre le ha dado: “Si te gusta y crees que está bien, entonces hazlo con lo mejor de tus habilidades. Si no te gusta, si no crees que puedas ser lo suficientemente bueno, entonces no lo hagas”.

El nuevo Capitán América tendrá seis episodios para llenar los zapatos del gran Steve Rogers.