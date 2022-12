Xscape, nuevo álbum póstumo de Michael Jackson, sale este martes a la venta

Se trata del duodécimo álbum del ‘rey del pop', fallecido el 25 de junio de 2009 a los 50 años por una intoxicación aguda de medicamentos, entre ellos el anestésico hospitalario propofol que le suministraba habitualmente el doctor Conrad Murray.

Es el segundo trabajo póstumo de Jackson tras "Michael", publicado en diciembre de 2010.

"Love Never Felt So Good" alcanzó el Top 5 en iTunes en Estados Unidos y en las listas de 67 países. La opción deluxe del álbum incluye una versión original de la canción y otra en la que aparece Justin Timberlake formando un dueto con Jackson.

Las ocho canciones inéditas que aparecen en la versión estándar del disco se grabaron entre 1983 y 1999. Los temas son "Love Never Felt So Good", "Chicago", Loving You", "A Place With No Name", "Slave to The Rythm", "Do You Know Where Your Children Are", "Blue Gangsta" y "Xscape".

La opción deluxe presenta todo el material inédito de Jackson tal y como existía en sus archivos antes de ser retocado para la publicación del disco y también incluye un documental con los productores del álbum sobre la facturación de este trabajo.

El álbum está disponible a través de Epic Records, cuyo presidente, L.A. Reid, tuvo acceso "ilimitado" a los archivos del artista con más de cuatro décadas de material.

"La música y el arte moderno serían completamente diferentes sin las revolucionarias aportaciones que regaló Jackson al mundo," comentó Reid.

"Michael ha dejado algunas interpretaciones musicales que nos enorgullece presentar al mundo a través de la visión de productores musicales con quienes él ha trabajado directamente o con quienes hubiera deseado trabajar", aseguró.

En esa lista de productores aparecen nombres como Rodney "Darkchild" Jerkins (con quien trabajó en "You Rock My World"), el equipo noruego Stargate y John McClain (productor del tercer trabajo de su hermana menor, Janet).

Todos ellos trabajaron bajo la batuta de uno de los artistas más influyentes de la industria estadounidense, Timbaland, artífice de "FutureSex/LoveSounds" (2006), de Justin Timberlake.