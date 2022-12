Xuxa cumple 50 años

El verdadero nombre de la presentadora brasileña de televisión es María das Graças Meneghel.

Xuxa, que en sus inicios fue modelo y cantante, se hizo famosa en todo el mundo gracias a éxitos pegadizos como "Ilarié", y como presentadora de espacios infantiles en la televisión brasileña, argentina o española, por lo que también se la apodó como "la reina de los bajitos".

Actualmente, Xuxa presenta los sábados en el canal de televisión Globo un espectáculo musical llamado "TV Xuxa", más dirigido al público adolescente y adulto, del que se ha grabado una edición especial para conmemorar su aniversario y que se emitirá el próximo sábado.

La artista declaró a periodistas durante la grabación de este especial que no tenía pensado celebrar su aniversario, pero que su madre, enferma de Parkinson, se lo pidió.

"Dije que sí. Voy a tener el pastel de mamá, los besos de los amigos y después voy a trabajar", relató.

En unas declaraciones que publica esta semana la revista Veja, Xuxa explicó que con cincuenta años no le preocupan las arrugas, las canas o los kilos de más y que el secreto para mantener joven su rostro es untarlo con papaya y meterlo en un cuenco con hielo.

Xuxa nació en 1963 en Santa Rosa, en el sureño estado de Río Grande do Sul, y en los años 80 comenzó a trabajar como modelo.

En esa época comenzó a participar en programas infantiles de su país, una época en la que descubrió lo que era "ser feliz", según sus propias palabras.

"Trabajar con quien quiero, para quien quiero, jugar y divertirme en el trabajo", dijo cuando cumplió 40 años, en referencia a los niños.

Gracias a su trayectoria como modelo, cantante y presentadora, Xuxa es una de las artistas más famosas y queridas de Brasil, a lo que contribuyeron los romances que tuvo en el comienzo de su carrera con los dos mayores ídolos deportivos del país, el "rey" del fútbol Edson Arantes do Nascimento "Pelé" y el tricampeón mundial de Fórmula Uno Ayrton Senna, fallecido en un accidente el primero de mayo de 1994.

El año pasado, Xuxa reveló en una entrevista televisiva que había sufrido abusos sexuales en su niñez, por lo que desde entonces siempre se mostró preocupada por la protección de los derechos de la infancia.

De hecho, su confesión hizo que aumentaran las denuncias de pederastia en Brasil, según explicó entonces la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de Brasil.

Recientemente, la artista ganó una demanda judicial para prohibir la reedición de la película erótica "Amor, Estranho Amor", que grabó en 1982, cuando tenía 19 años, y en la que aparece besándose con un niño de 13 años.

Abstemia y no fumadora, Xuxa tiene una hija de 14 años, Sasha, cuyo padre es el actor Luciano Szafir, con quien tuvo una relación en los años noventa, y en los últimos años se le han atribuido varios romances no confirmados.

Río de Janeiro