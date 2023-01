“Ya estás vieja para eso”: fotografía de Thalia en ropa interior causa debate en redes sociales

La mexicana publicó en Instagram una imagen vistiendo prendas ajustadas. Hay quienes la defienden y, también, quienes la critican. ¿Qué piensa usted?

Thalia, de 46 años, demuestra que está orgullosa de su cuerpo y de la edad que tiene.



Sin embargo, algunos seguidores no opinaron igual.

“Ya estás vieja para eso”, fue uno de los comentarios que recibió.

“Qué vergüenza”, “Ay no, qué terrible es no aceptar la edad. Hay que entender que ya no estamos para esas cosas”, “Vieja ridícula”, mencionaron otros.

No obstante, hubo opiniones positivas para Thalia. “Tú eres divina, pobrecitas de las que te critican”, dijo una fanática.