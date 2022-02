“Ya me dio rabia”: Epa Colombia confiesa que su nueva novia le terminó

Fue tan solo hace algunas semanas que Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, confirmó su ruptura con Diana Celis. Ahora, la empresaria y creadora de contenido confesó en sus historias de Instagram que su nueva novia le terminó.

“¿Quién inventó el amor, amiga? Me acabaron de terminar. Yo trabajando juiciosa, creando un futuro y me terminan. Ya me dio rabia. Me voy a hacer extrañar por unos 20 días. Uno no tiene que entregarlo todo porque lo cogen y paila. A mí me pasan unas”, dijo.

Publicidad

La empresaria dio a conocer la noticia entre risas y haciendo algunos chistes, lo que provocó varias reacciones de usuarios en redes sociales.

“Jajajajaja ahí está pintada. Ahora el acto a seguir, la reconciliación con la otra Jajaja 😂❤️🙌🔥👏”, afirmó uno. “Tardes, porque buena esta noticia 😂”, bromeó otro.

Publicidad

Cabe aclarar que Epa Colombia no quiso presentar públicamente a su nuevo amor, sin embargo, una de sus amigas reveló que se llama Karol Samantha.

Según Diana Celis, Daneidy llevaba saliendo con Karol desde hacía varios meses .