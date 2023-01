‘Ya no me engañas’, lo que dice Paulina Rubio en su nuevo video

El clip fue producido por los colombianos Mauricio Rengifo y Andrés Torres. El tema es una balada pop rock con la que se despide de un falso amor.

“Tengo un presentimiento, cada vez que vuelves tarde de París. No aprendo, me digo al espejo, una lágrima estropea mi barniz. Llegas y se hace el silencio, yo finjo que duermo, te acercas a mí”, dice la letra de ‘Ya no me engañas’, lo más reciente de Paulina Rubio.

Vea el nuevo videoclip de la Chica Dorada: