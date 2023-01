“Ya no sé cómo ser gracioso”: nueva biografía de Robin Williams revela calvario antes de suicidarse

"Él lloraba en mis brazos al final de cada día del rodaje”, reveló una maquilladora que lo asistió en ‘Una noche en el museo 2’.

El primer diagnóstico a los padecimientos que estaba sufriendo el actor fue Párkinson, pero una segunda opinión, esta vez por parte de un médico experto en neuropatologías, indicó que se trataba de demencia con cuerpos de Lewy. Los síntomas de este síndrome, que degenera el cerebro, llevan a que sea confundida incluso con Alzheimer.

Dave Itzkoff, periodista de The New York Times, escribió una biografía del actor donde reveló el sufrimiento que atravesó el protagonista de ‘Patch Adams’ antes de acabar con su propia vida.

El pensamiento, las emociones, la memoria y hasta sus movimientos corporales se vieron afectados. Señala el periodista que con la enfermedad creciendo, le generó problemas para caminar.

Uno de los capítulos más trágicos de los últimos meses fue durante la grabación de ‘Una noche en el museo 2’, donde interpretaba a Teddy Roosevelt. Cheri Minns, maquilladora de la película, estableció una amistad con el actor y empezó a notar que nada andaba bien.

"Él lloraba en mis brazos al final de cada día del rodaje. Era horrible”, expresó al periodista del medio estadounidense. Añadió: “le dije a su gente, soy maquilladora. No tengo la capacidad para lidiar con lo que le está pasando”, y solo se le ocurrió proponerle a Williams hacer monólogos.

La respuesta del también protagonista de ‘Papá por siempre’ y ‘Flubber’ fue desde el comienzo: “no puedo, Cheri. Ya no sé cómo hacerlo. No sé cómo ser gracioso”.

Problemas como estos lo llevaron “a un descontrol que no resultó ser fácil de sobrellevar para él y para su familia”.

El 11 de agosto de 2014 su mente no soportó más la situación. “El último mes ya no pudo seguir y ahí fue cuando cayó”, confesó la esposa de quien diera vida a ‘Alan Parrish’ en ‘Jumanji’.