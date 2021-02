‘Ya que me acuerdo’: el libro sobre historias del 'jet set' colombiano escrito por Alí Humar

El actor y director de televisión Alí Humar lanzó su segundo libro: ‘Ya que me acuerdo’, que cuenta más de 80 historias sobre figuras públicas de Colombia.

“La desgracia de este libro es que yo he participado en importantes momentos de la vida nacional por casualidad o no se por qué me han tocado. He tenido que tratar con personajes muy importantes, muy respetables y esas historias ahí quedaron“, manifestó Alí Humar.

Una de las historias es sobre el matrimonio del presentador Fernando Pacheco con la cantante caldense Carmenza Duque; nunca se realizó y en el libro cuenta el porqué.

Otro de los relatos es cuando se celebraban los 25 años del Festival Vallenato y en una fiesta Gabriel García Márquez le pidió a Lorenzo Morales que cantara.

Sin embargo, el acordeón de Emiliano Zuleta, protagonista de 'La gota fría', estaba dañado. Entonces, Gabo mandó a Morales a comprar otro de estos instrumentos.

“Llegamos con el nuevo acordeón. A Lorenzo le temblaban las manitos, me dio la llave porque no podía abrir el estuche y me las dio para que yo se lo abriera”, declaró Ali Humar.

Publicidad

“Yo por la noche llegué al hotel, toqué algo y era la llavecita y dije: 'no, esto es mucha reliquia'. La llave que le regaló el nobel de literatura al nobel del acordeón”, añadió.

‘Yo que me acuerdo’, un ejemplar donde este maravilloso contador de historias ‘echa al agua’ a más de un personaje de la vida nacional.