¿Ya tiene sus favoritos para ganar el Desafío The Box? Esta noche es la gran final

Tras varias semanas de competencia, llega la batalla final del Desafío The Box , donde se elegirá a dos ganadores: un hombre y una mujer. Los deportistas de alto rendimiento que lograron vencer son Guajira, Sensei, Aleja y Yan, quienes se disputarán el primer lugar.



Durante mucho tiempo, estos competidores se enfrentaron a una serie de circuitos adecuados en cajas donde se medía no solo su capacidad física y destreza en los diferentes escenarios, sino también su fortaleza mental para afrontar los retos que les suponía el cansancio y la falta de alimento.

La final del reality colombiano, producido por Caracol Televisión , se presentará esta noche, 25 de julio de 2023, después de la emisión de Noticias Caracol, a las 8:00 p. m. Espectadores y seguidores del programa que cautivó a la audiencia en Colombia ya eligieron a sus competidores favoritos en una votación abierta al público, que estuvo disponible hasta el pasado 23 de julio hasta las 10:00 a. m.

Cabe mencionar que en esta entrega del Desafío The Box , que se realizó en la llamada Ciudad de Las Cajas, en Tobia, Cundinamarca, se destinaron 1.400 millones de pesos en premios a lo largo de la competencia.

¿Quiénes son los finalistas del Desafío The Box y qué harán si ganan el premio mayor?

En una entrevista realizada por La Red , los participantes comentaron qué planes harían en caso de que ganen la competencia final. Yan, que era miembro del equipo Beta y que ha sido uno de los deportistas más comentados, señaló que con el dinero terminaría de construir su casa y cumpliría el sueño de ir al mar con sus padres.

Sensei, capitán del equipo Alpha, aseguró que, en caso de ganar el premio mayor, lo invertiría pensando en el futuro. “Quiero expandir el gimnasio y me gustaría invertir en una propiedad finca raíz”, afirmó.

Aleja, también del equipo Alpha y que sorprendió a los espectadores con su destreza al ganarle a competidoras que eran consideradas más fuertes, confesó que su mayor ambición es cumplir los sueños de su familia y emprender un negocio para generar mayores ingresos. "Termino de hacerle la casa a mi abuelita, pagar la de mi mamá y montar mi emprendimiento", contó.

Guajira, que empezó como integrante del equipo Gamma y tuvo que trasladarse a Beta, es una abogada y creadora de contenido que llegó a obtener varias victorias dentro de la competencia. Su mayor objetivo no es la plata, sino el reconocimiento. “Mi sueño es mucho más que el dinero. De hecho, si me ponen a elegir entre mi nombre en la copa o el dinero, me quedo con la placa”, dijo a La Red.