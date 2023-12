Yailin fue detenida en Miami por agredir a Tekashi: hay pruebas en video

Yailin, la más viral, y Tekashi 6ix9ine protagonizan una nueva polémica en su relación en la que las acusaciones de agresión física van y vienen entre los dos. Sin embargo, los videos que publicó el rapero en los que se ve a la cantante golpeándolo provocaron la detención de la mujer.



El programa internacional El Gordo y La Flaca reveló este viernes, 15 de diciembre de 2023, un video en el que se ve que, tras toda la polémica que causaron Yailin y Tekashi en sus redes sociales, quien acabó detenida por las autoridades norteamericanas fue la artista puertorriqueña.

Según se conoció, desde la noche del 14 de diciembre, la Policía de Miami emitió una orden de arresto contra Jeorjina Guillermo Díaz, mejor conocida como Yailin, la más viral, por los cargos de daños a la propiedad, crimen y obstrucción de la justicia.

La detención se llevó a cabo en Miami, en la casa de su pareja, Daniel Hernández, más conocido como Tekashi 6ix9ine, quien la denunció oficialmente por violencia con unos videos que tienen las autoridades y que están publicados en sus redes sociales.



Todo esto lo desencadenó la revelación que hizo el empresario y locutor Santiago Matías, mejor conocido como Alofoke, en una transmisión en vivo en la que mostró una llamada que sostuvo con la cantante en medio de la que, aparentemente, era una pelea de ella con Tekashi y el rapero, supuestamente, la estaba golpeando.

En algunas fotos aparece Yailin con la cara hinchada y golpeada. Incluso, la rapera denuncia en uno de los videos que Tekashi tiró su celular en un inodoro, además de otras de sus pertenencias.

Publicidad

Tras esto, Tekashi salió al paso con los videos en los que se ve a Yailin golpeándolo y acusó a Alofoke de utilizar a su pareja para ganar "vistas", sabiendo que la mujer "necesita ayuda".



"Todo este tiempo me he quedado callado por proteger a Yailin", dijo el rapero, que en uno de los videos muestra que esta no sería la primera vez que la cantante es detenida por agredirlo. "La que se llevan es a Yai... los hombres aquí (Estados Unidos), si le pegan a una mujer, se van presos", enfatizó.