Yailin, la más viral, acusa a Anuel AA de agredirla físicamente: “Nunca dije nada por mi niña”

La rapera dominicana Yailin, la más viral, denunció en redes sociales que el reguetonero Anuel AA, su expareja, la agredió físicamente durante su relación amorosa.

Por medio de la opción de historias en Instagram, la intérprete de Pa ti compartió los diferentes abusos a los que habría estado expuesta durante la relación.

“Yo sí me río, eres un narcisista. Dile al mundo, Ema, que me golpeabas embarazada. Nunca dije nada por mi niña, pero nunca pensé que ibas a caer así de bajo”, anotó.

Asimismo, Yailin, la más viral, le recriminó al cantante su rol como padre. “Deja de ponerte en los papeles de buen padre, sigue y voy a subir los mensajes. Yo embarazada y necesitando dinero para la renta, para pañales, leche, para tu hija, y tú y tu gente me ignoraban”, sostuvo.

La dominicana aseguró que Anuel AA la dejó sin dinero y sin sus pertenencias.

Después de publicar esas palabras, Yailin, la más viral, subió una fotografía en la que se le puede ver con un hematoma en el pómulo. La imagen la acompañó con la frase “Real hasta la muerte”, la cual suele decir Anuel AA en algunas de sus canciones.

6ix9ine llamó "rata" a Anuel AA por subir foto mostrando el rostro de la hija que tiene con Yailin

El cantante puertorriqueño Anuel AA sigue dando de qué hablar, esta vez por la reacción que suscitó del rapero 6ix9ine al publicar una foto de Cattleya, la hija que tuvo el artista con Yailin, la más viral.

6ix9ine, también conocido como Tekashi, no se guardó nada y arremetió contra a Anuel, a quien se refirió como “una rata”, e incluso señaló de ser un mal padre.

“Eres una r@t@. No es mi lugar, que Dios me perdone por este comentario, pero te pasaste subiendo esa foto, sabiendo que Yailin no estaba lista. Es tu hija, tienes todo el lugar, pero nunca has hecho nada para esa niña en tres meses. Pampers, renta para la casa, leche, ropa”, escribió 6ix9ine.

Anuel compartió un carrusel de fotos en Instagram haciendo referencia a una supuesta tiradera de Bad Bunny hacia él. En algunas de las imágenes sale con su hijo mayor, pero una que llamó la atención fue la foto de la niña donde se le ve el rostro plenamente.

“Para el mundo puedes vender el sueño de ser real, pero yo te conozco, eres una rat@, la definición. Por eso tienes solamente una foto en el hospital, nunca la viste después de hacerte el buen papá para las redes”, dijo Tekashi.