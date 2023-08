Yailin, la más viral, le dedicó canción de Karol G a su nueva pareja: ¿una indirecta para Anuel AA?

Los seguidores de la cantante Yailin, la más viral, están acostumbradas a las constantes muestras de amor hacia su novio, Tekashi 6ix9ine. Sin embargo, se mostraron sorprendidos al ver que la dominicana estaba cantándole dedicadamente los versos de Mi ex tenía razón , uno de los últimos estrenos de Karol G, a su nueva pareja.



Por medio de historias de Instagram, la cantante de Si tú me busca compartió cómo departía con algunos conocidos y su pareja en una discoteca. En medio de la rumba, la joven de 21 años cantó al compás de Mi ex tenía razón, uno de los últimos lanzamientos de Karol G.

"Mi ex tenía razón, dijo que no iba a encontrar uno como él y me llegó uno mejor", cantó Yailin, la más viral, mientras abrazaba y besaba a Tekashi 6ix9ine.

La publicación sorprendió a muchos, ya que Anuel AA se casó con Yailin tras terminar su relación con Karol G, e incluso tuvieron una hija juntos.

"Ni el diablo se atrevió a tanto", comentaron algunos, divertidos por lo que creen que fue una indirecta de la dominicana hacia su expareja, a quien en ocasiones previas, tras terminar su relación, acusó de haberla maltratado físicamente.

"Dile al mundo, Ema, que me golpeabas embarazada. Nunca dije nada por mi niña, pero nunca pensé que ibas a caer así de bajo”, comentó en redes sociales Yailin, la más viral, hace unos meses, señalando que Anuel AA la dejó sin dinero y sin sus pertenencias.

Tras la separación, Yailin parece estar disfrutando de su vida como madre primeriza, compartiendo constantemente fotos de su primogénita, Cattleya.

Así mismo, varios medios del mundo del entretenimiento aseguraron que Yailin, la más viral, y 6ix9ine ya viven juntos, desplazándose entre República Dominicana y Miami.

"Qué rico la vida. Todos tenemos derecho a una nueva oportunidad. Si Dios nos las da, quiénes somos nosotros para negárnosla", comentó una seguidora.

Por su parte, Karol G también parece haber establecido una nueva relación con el cantante paisa Feid. Pese a que no lo han confirmado, se han visto muy cariñosos en diferentes ocasiones e incluso este ha asistido en compañía de su familia a algunos conciertos del tour de la Bichota por Estados Unidos.