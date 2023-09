Yailin, la más viral, presentó a su hija Cattleya y mostró a 6ix9ine como figura paternal de la bebé

Yailin, la más viral, lanzó ‘Mía’, sencillo que dedicó a su hija Cattleya, fruto de su pasada relación con Anuel AA. La joven compartió en sus redes sociales algunas imágenes del videoclip de su canción con las que derritió a sus seguidores.



Pero eso no es todo. Yailin aprovechó para mostrar al rapero Tekashi 6ix9ine como la fiel figura paternal de su pequeña. El video muestra a Cattleya luciendo un atuendo con muchas flores rosadas.

“Cata, lo primero que queremos es darle las gracias y la gloria a papá Dios por todo. Gracias a mi mamá por su apoyo, te lo agradezco y te amo. Gracias a mi Danny (6ix9ine) que lo haces todo. Nada es imposible contigo a mi lado. Y gracias a mi equipo, que sé que no es fácil trabajar conmigo”, expresó Yailin, la más viral, en la descripción de su publicación.

Anuel AA respondió a video publicado por Yailin

Captura de pantalla de Instagram @anuel

Anuel AA no tardó en reaccionar. “Hoy iba a anunciar música nueva, pero mi hija me dejó sin palabras. Está hermosísima. No le presten atención a lo negativo”, escribió en un post que publicó en Instagram con algunas fotos de Cattleya. Sin embargo, el reguetonero puertorriqueño borró su publicación horas más tarde.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. “Las vueltas que da la vida son de verdad. Cuánto se parece a papá ❤️”, “Por suerte Anuel no negó a la bebé, porque salió idéntica a él, se parece más que los demás hijos 🖤”, “Papá no es el que engendra y, sin duda, Tekashi 6ix9ine ha demostrado ser más padre que el mismo Anuel”, fueron algunas reacciones.



Yailin, la más viral, le dedicó canción de Karol G a su nueva pareja

De otro lado, los seguidores de la cantante Yailin, la más viral, están acostumbradas a las constantes muestras de amor hacia su novio, Tekashi 6ix9ine. Sin embargo, se notaron sorprendidos al ver que la dominicana estaba cantándole los versos de Mi ex tenía razón, uno de los últimos estrenos de Karol G, a su nueva pareja.

Por medio de historias de Instagram, la cantante de Si tú me busca compartió cómo departía con algunos conocidos y su pareja en una discoteca. En medio de la rumba, la joven de 21 años cantó al compás de Mi ex tenía razón.

"Mi ex tenía razón, dijo que no iba a encontrar uno como él y me llegó uno mejor", cantó Yailin, la más viral, mientras abrazaba y besaba a Tekashi 6ix9ine.

La publicación sorprendió a muchos, ya que Anuel AA se casó con Yailin luego de que este terminara su relación con Karol G, e incluso tuvieron una hija juntos.