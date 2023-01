Yailin la Más Viral se habría enfrentado físicamente con una presentadora

Yailin la Más Viral, esposa del cantante de música urbana Anuel AA, denunció que fue agredida físicamente mientras se encontraba en un centro estético en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, el pasado 19 de enero.

Según información del medio Listín Diario , la mujer con la que la rapera se enfrentó fue la presentadora de televisión Mey Feliz, quien interpuso una demanda contra la dominicana y su hermana por agresión.

Publicidad

La comunicadora compartió que se encontraba en una peluquería cuando llegaron Yailin la Más Viral y su hermana, conocida como Mami Kim.

Mey Feliz aseguró que la intérprete de ‘Chivirika’ la increpó y tras una breve discusión la joven, de 20 años, le lanzó el celular a la cabeza.

Para defenderse y, sabiendo que la artista se encontraba en estado de embarazo, la presentadora la tomó de las manos para así evitar generarle daño físico alguno.

"También me agrede, me dieron en la cara, la cabeza, me arrancaron las extensiones, en los brazos me dieron mucho, el cuello lo tengo inmovible, los golpes que me daban eran con los puños y me aruñaban", podía leerse en una de las páginas del expediente compartidas por Listín Diario.

Listín Diario

Publicidad

Sin embargo, pese a las declaraciones de la mujer, recientemente se conoció un certificado médico legal expedido el pasado 20 de enero el que se asegura que Yailin la Más Viral tenía múltiples laceraciones en los antebrazos derecho e izquierdo y, además, hematomas e inflamación.

También, en el mismo documento, la esposa de Anuel AA ratificó haber sido agredida físicamente por una conocida de las redes sociales.

Publicidad

A pesar de los reclamos de la comunicadora, la artista dominicana Yailin la Más Viral no se ha pronunciado sobre este episodio.

Yailin la Más Viral está a punto de dar a luz a Cataleya, fruto de la relación con su esposo de Anuel AA, que no ha ocultado su felicidad por esta buena nueva para su familia.