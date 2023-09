Yalitza Aparicio es el nuevo ángel de Victoria's Secret

Yalitza Aparicio es tendencia una vez más en las redes sociales. La actriz mexicana reveló en su perfil de Instagram que ahora es la imagen de la famosa marca de lencería femenina Victoria's Secret.



A través de un emocionante video publicado en sus redes, la nominada al Oscar de Mejor actriz en 2019 por su actuación en la película Roma informó a sus seguidores sobre su colaboración con esta marca de ropa interior. Aparicio resaltó que espera que ser la nueva imagen de Victoria's Secret sirva para derribar algunos estereotipos de belleza establecidos en la sociedad.

“Me encantaría que las nuevas generaciones se acepten tal y como son y que nos demos cuenta que la diversidad también es hermosa“, señaló la actriz de 29 años en el video publicado por ella y la marca para anunciar que ahora será la imagen de sus prendas.

Luego de que en 2018 la actriz mexicana Yalitza Aparicio saltara a la fama internacional por su papel en la cinta Roma, la joven indígena no ha dejado de cosechar éxitos en su carrera artística. Nuevamente rompe esquemas al convertirse en el nuevo ángel de la marca de lencería femenina.



Cabe mencionar que por muchos años las famosas conocidas como 'ángeles' de Victoria's Secret tenían cuerpos delgados que correspondían a estereotipos de belleza establecidos por la sociedad y la industria del modelaje. Es por ello que la llegada de Yalitza Aparicio a ese listado de 'ángeles' es toda una novedad para el mundo.

"Llevar puesta la lencería de Victoria's Secret me hace sentir segura, única y poderosa", concluyó la actriz en el video que rápidamente recibió más de 450 mil reproducciones y 30 mil comentarios felicitando a la mexicana por su nuevo logro.

Publicidad

En el video, realizado a blanco y negro, se ve a Yalitza Aparicio luciendo un camisón largo y una bata de la marca. Se destaca que la famosa lució unas zapatillas adornadas con perlas y medias cortas como único accesorio, pues no utilizó joyas.

"Ella es un ícono, es una leyenda y el momento", "Era urgente decirle a las mujeres que sus cuerpos están bien y que no es forzoso tener cuerpo de pasarela para sentirse bonitas", "Orgullo mexicano", "Es la vez que más identificada me he sentido con la marca", se lee en varios comentarios que no solo aplauden a la actriz, sino también a la marca por este nuevo mensaje.

Otras noticias destacadas en Entretenimiento: