Yeferson Cossio captó la atención de sus seguidores por un detalle en su pantalón: "Qué monstruo"

Además de sus videos, Yeferson Cossio llama la atención en redes sociales por su musculatura y sus numerosos tatuajes. Desde Japón, el creador de contenido publicó un corto video en el que aparece en pantaloneta y manifiesta que se siente inseguro al notar lo diferente que es su contextura a la de los hombres asiáticos.



"Yo aquí en Japón me siento superraro. Me siento como un monstruo, todo tatuado y musculoso al lado de los japoneses, que son pues flaquitos, sin tatuajes y eso, pero ya que hijuep**", expresó Yeferson Cossio.

Aunque el joven captó la atención al pronunciar estas palabras, las miradas y reacciones de sus fanáticos se enfocaron en otra cosa. Y es que el corto pantalón que usaba el paisa dejó en evidencia el gran tamaño de su miembro.

"Dime qué presumes y te diré de qué careces 😂😂😂", "qué monstruo", "no sé qué estaba diciendo, pero qué rico", "aprovechó que estaba despierto para grabar 😂😂" y "la verdad no sé qué dijo, porque me distraje 😮 🍆" fueron algunos comentarios a Yeferson Cossio.



Sebastián Yatra y Aitana habrían confirmado su romance con picante beso

En otras noticias del mundo del entretenimiento, Sebastián Yatra y Aitana han sido vistos dándose abrazo y hasta con las manos entrelazadas en algunos lugares públicos.

Incluso, la revista ¡Hola! aseguró haber captado a la joven pareja dándose un beso mientras departía en la casa que el cantante colombiano tiene en Miami, Estados Unidos.

La revista compartió varias fotografías del supuesto momento íntimo entre estas celebridades.

Aunque ninguno de los dos ha confirmado o desmentido lo que ya se especula en medios y en redes sociales, cada día se comprobaría más que entre ellos existe un romance.

Otra situación que volvió tema de conversación a Sebastián Yatra fue su reacción después de que una periodista de la revista ¡Hola! le preguntó por la española. La reportera le habló sobre Aitana destacando que el amor es maravilloso. "Yo estoy muy feliz, la verdad", le respondió el cantante.



Sobre la joven, Sebastián Yatra expresó que "ella es brutal y buena persona".

Y es que, en diciembre de 2022, Aitana terminó su relación con Miguel Bernardeau, actor de la serie Élite. Además, se rumoró que Sebastián Yatra salía con la actriz mexicana Aislinn Derbez, hija de Eugenio Derbez, lo cual fue desmentido por el propio cantante.