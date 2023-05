Yeferson Cossio confesó que una mujer lo llama cuando está borracha: ¿Jenn Muriel?

Aunque la relación entre Yeferson Cossio y Jenn Muriel llegó a si fin hace varios meses, algunos seguidores de estos famosos no han asimilado la ruptura. De hecho, algunos creen que el creador de contenido habría enviado una indirecta a su expareja mediante un mensaje que compartió en Twitter.

Según el empresario, una mujer lo llama al celular cuando está pasada de tragos.

¿Por qué solo me llama cuando está borracha? — Yef (@YefersonCossio) May 18, 2023

"¿Por qué solo me llama cuando está borracha?", fue el trino con el que Yeferson Cossio causó revuelo.

Internautas de inmediato reaccionaron: "Qué necesidad de darle importancia y publicarlo", "Porque es orgullosa y claramente el alcohol hace que uno exprese lo que sobria no puede", "Alguien me dijo que en ese estado se habla con toda sinceridad, ese momento significa mucho".



Meses atrás, Jenn Muriel también dio de qué hablar en las redes sociales con un mensaje en el que, dicen usuarios, sería una pulla contra Yeferson Cossio.

"Mi fantasía es presumir a alguien que a mis espaldas hable de mí con todo el amor del mundo y no me falle. Qué rico", escribió la joven, quien dejó claro que le fallaron en el pasado.

Sin embargo, también se mostró dispuesta a darle una segunda oportunidad al amor. Aunque Jenn no dio más detalles, sus seguidores se pronunciaron para apoyarla.

"Creo que todas queremos lo mismo que Jenn 🥺", "Jenn es tan dulce 🙌 Dios la bendiga ❤️", "otra indirecta para Yeferson Cossio. Ese tipo no supo valorarla" y "ojalá encuentre un hombre que la merezca" fueron algunas opiniones.

Por el momento, Yeferson Cossio mantiene una relación amorosa con Daniela Gómez , a quien defendió semanas atrás de las críticas que han lanzado contra el físico de la joven.

Muchos aseguraron que Carolina Gómez parecía "una muñeca". Ante dichos señalamientos, el influencer paisa envió un contundente mensaje.

"Sea quien sea mi novia, si ella no es bienvenida, yo tampoco; si hablan mal de mi novia, me faltan el respeto a mí también; si alguien de los que asiste al plan incomoda a mi novia, yo no voy. Es fácil y así deberíamos ser todos", trinó Yeferson Cossio.

Esta no es la primera vez que el influenciador paisa se pronuncia para referirse a los dardos que lanzan contra su novia.

Anteriormente, Yeferson Cossio compartió un video en su cuenta de Instagram respondiendo de forma jocosa a las comparaciones que han hecho de su pareja con una "muñeca".

En las imágenes, se observa al joven cargando a Carolina como si se tratara de un maniquí. La mujer, por su parte, permanece completamente rígida.

"La dinámica es sencilla: ustedes siguen rebuscando excusas para burlarse de mí, en este caso, que tengo una novia hermosa (creo que soy al primero que se le burlan por eso 😂) yo les doy lo que quieren mientras hago contenido con el que sigo lucrando, ustedes se ríen de mí, yo me rio de ustedes y todos ganamos 😂", escribió.