Yeferson Cossio confirma ruptura con Jenn Muriel: "Yo no tengo novia hace como un mes"

Tras los rumores que surgieron en redes sociales sobre una posible ruptura entre Yeferson Cossio y Jenn Muriel , el creador de contenido rompió el silencio y decidió dar algunas declaraciones. Aseguró que, aunque no le gusta hablar de su vida privada con sus seguidores, lo hizo porque la joven ya se había pronunciado sobre el tema.

Yeferson Cossio empezó diciendo que "no he podido con la dinámica, todas las preguntas son las mismas, es repetida o similar. La pregunta más bien yo se las hago a ustedes. ¿Para qué me preguntan esas cosas si al final no creen y todo para ustedes es 'marketing', todo es mentira, todo es falseado? ¿Para qué preguntan?".

"En verdad que yo decidí seguir adelante con mi vida, yo no quiero hablar de ese tema, no quiero compartir mi vida tan personal con ustedes. Parce, yo estoy muy agradecido con todos ustedes, estoy acá donde estoy por ustedes, pero a la final ustedes son desconocidos. Yo no voy a abrir mis sentimientos así como así", añadió.

El empresario confirmó que ya no es pareja de Jenn Muriel. "Yo no tengo novia hace como un mes. No estamos mal, no nos vemos tampoco, pero hablamos, tenemos hijos, pues los perros, entonces… ya, es lo único que necesitan saber. Ya podemos dejar el tema totalmente enterrado", concluyó Yeferson Cossio.