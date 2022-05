Yeferson Cossio dejó ver de más en un video en el que habló del contraste de su cuerpo

El influencer Yeferson Cossio volvió a dar de qué hablar tras publicar un video en el que se refería a los contrastes de su cuerpo.

El también empresario dijo que tenía “cara de gomelito”, pese a sus tatuajes, pero el resto de su cuerpo no estaba acorde.

“A mí me parece curioso el contraste de mi cuerpo. Yo tengo esta cara de gomelito, de niño de papi y mami, que por más que me la tatúe sigo siendo yo, yo hasta me caigo mal. Pero tengo cuerpo de hombre, que parece que hubiera pasado gran parte de su vida en prisión. Exconvicto tatuado de tetas falsas”, afirmó Yeferson Cossio en el clip publicado en su Instagram.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que en el video Yeferson Cossio aparecía en calzoncillos y en un par de movimientos de la cámara mostró de más.

En redes, unos criticaron que dijera que tenía “cara de gomelito” y hasta lo tildaron de egocéntrico, mientras otros señalaron que solo quería exponer sus partes íntimas.