Yeferson Cossio envió contundente mensaje a quienes critican a su novia

Yeferson Cossio y su novia, Carolina Gómez, han sido objeto de numerosas críticas. Hay quienes lanzan pullas respecto a la apariencia física de la joven, pues aseguran que "parece una muñeca".



Ante dichos señalamientos, el influencer paisa envió un contundente mensaje.

"Sea quien sea mi novia, si ella no es bienvenida, yo tampoco; si hablan mal de mi novia, me faltan el respeto a mí también; si alguien de los que asiste al plan incomoda a mi novia, yo no voy. Es fácil y así deberíamos ser todos", trinó Yeferson Cossio.

Sea quien sea mi novia, ¿si ella no es bienvenida? yo tampoco, si hablan mal de mi novia me faltan el respeto a mí también, si alguien de los que asiste al plan incomoda a mi novia, yo no voy.

Es fácil y así deberíamos ser todos. — Yef (@YefersonCossio) April 20, 2023

Esta no es la primera vez que el influenciador paisa se pronuncia para referirse a los dardos que lanzan contra su novia. En días pasados, Yeferson Cossio compartió un video en su cuenta de Instagram respondiendo de forma jocosa a las comparaciones que han hecho de su pareja con una "muñeca".

En las imágenes, se observa al joven cargando a Carolina como si se tratara de un maniquí. La mujer, por su parte, permanece completamente rígida.

Publicidad

"La dinámica es sencilla: ustedes siguen rebuscando excusas para burlarse de mí, en este caso, que tengo una novia hermosa (creo que soy al primero que se le burlan por eso 😂) yo les doy lo que quieren mientras hago contenido con el que sigo lucrando, ustedes se ríen de mí, yo me rio de ustedes y todos ganamos 😂", escribió.

Por otro lado, Cintia, hermana de Yeferson Cossio, salió en defensa de su cuñada: "Si la gente conociera el coeficiente intelectual de esta nena quedaría 🤯🤯🤯 Está por terminar su carrera de ingeniería administrativa y es de las mejores. Ella es más que un físico, por favor, dejen de suponer de las vidas ajenas, tanto en lo bueno como en lo malo".

Y agregó: "No hagan daño a personas que no les ha hecho nada a ustedes solo porque es la nueva pareja de alguien. Esta muchachita no se ha metido con ninguno de ustedes".

Publicidad

Yeferson Cossio y las críticas que recibió por broma pesada en un avión: "Con eso no se juega"

Recientemente, Yeferson Cossio, que también conocido por jugarle bromas a sus seres queridos , fue criticado con severidad después de hacerle creer a su novia y a sus amigos que el avión en el que iban a bordo presentaba fallas mecánicas y se iba a estrellar.

Las imágenes fueron compartidas por paisa en sus redes sociales. El joven le contó a sus seguidores que llegó a un acuerdo con el piloto del avión para que este fuera su cómplice en la pesada broma.

El conductor de la aeronave, al parecer, anunció a los tripulantes que estaban teniendo algunos problemas mecánicos. Momentos después, el influenciador paisa tomó el control del avión y empezó a hacer varias maniobras para asustar a sus seres queridos.

En el video se observa que todos empiezan a gritar, incluso una de las jóvenes estaba llorando. Al final, Yeferson Cossio explicó que solo era una broma. Sin embargo, sus fanáticos comentaron que la situación no fue para nada graciosa.

Publicidad

"Terrible y desconsiderado esto, pudieron haber sufrido un infarto y después qué se hace", "Con ese tipo de cosas no se puede estar jugando" y "Qué pendejada tan mal hecha" fueron algunas reacciones a la publicación del influenciador.